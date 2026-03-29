¿Un ratón puede salvar el Domingo de Ramos? La ciencia pone el ojo en las palmas

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El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) anunció a finales de 2025 un proyecto para salvaguardar la palma Ceroxylon, mejor conocida como la palma bendita.

La investigación fue difundida en la cuenta Facebook del Instituto a través de un video donde el biólogo del Centro de Ecología, Pablo Lau, explicaba que la especie habita entre los 1500 y 2800 metros sobre el nivel del mar y resalta en la vegetación montañosa, por ser alta, esbelta y solitaria.

El IVIC ha determinado que un roedor conocido como «ratón mochilero» podría proteger la palma Ceroxylon, ya que transporta las semillas de esta planta en riesgo de extinción a otros lugares en el país donde pueden germinar

¿Qué se observó en el estudio?

"Por medio del uso de cámaras trampas vimos que el ratón transporta las semillas y muchas de ellas logran germinar y producir nuevos individuos en la población», dijo Pablo Lau.

La palma Ceroxylon está «sometida a una explotación por parte de palmeros que pertenecen a las iglesias del país», pues esta planta se usa en Semana Santa como símbolo religioso.

Por esta razón, informaban la importancia de estudiar los patrones de distribución de la especie y el posible impacto de la extracción de sus hojas, con el fin de proponer planes de manejo que permitan mantener la actividad durante la Semana Mayor de los católicos, pero que también garanticen su conservación, especialmente en los parques nacionales del país.

Lau señaló que, durante las investigaciones, también se descubrió una especie de coleóptero, nueva en Venezuela, que «es especialista en consumir» las semillas de la palma Ceroxylon, reseñó EFE.

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