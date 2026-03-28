Inversión futurista: lo que cuestan los "agentes de acero" que patrullan las calles de Chacao

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La Policía de Chacao incorporó recientemente perros robots con inteligencia artificial (IA) como parte de su plan para reforzar la seguridad en plazas, calles y espacios públicos del municipio.

Según el alcalde Gustavo Duque, estos robots patrullarán zonas estratégicas para detectar hurtos, daños a la propiedad o vehículos solicitados por las autoridades, complementando así la labor de los agentes humanos y aumentando la presencia preventiva.

Modelos y características destacadas

Aunque la Alcaldía no especificó el modelo ni los precios de los robots, existen varias opciones reconocidas internacionalmente:

Spot (Boston Dynamics): Lanzado en 2019, equipado con cámaras estéreo para visión de 360° y sensores avanzados, utilizado en cuerpos policiales de Nueva York y Los Ángeles, así como por el Servicio Secreto de EEUU en Mar-a-Lago. Según El Diario, este modelo podría estar rondando los 74.500 dólares.

K9-X (México): Empleado en patrullajes de alto riesgo y eventos masivos como la Copa Mundial de la FIFA 2026, con transmisión de video en tiempo real y sistema de audio a distancia. Tan solo un modelo de este robot podría estar costando 145.200 dólares.

Unitree Go2 (China): modelo más económico y ágil, capaz de saltar, subir escaleras y realizar inspecciones con IA integrada. Se podría decir que este es uno de los modelos más económicos, ya que rondan los 2.800 dólares.

Diversidad de precios según modelo y uso

Como se mencionó anteriormente, los costos de estos robots varían según su sofisticación y funciones. Mientras algunos modelos básicos son accesibles, otros avanzados pueden alcanzar cifras millonarias en dólares, reflejando la inversión que realizan gobiernos y empresas en seguridad y tecnología.

La incorporación de perros robots en Chacao busca aumentar la vigilancia sin exponer a los agentes humanos a riesgos. Con esta iniciativa, Chacao se alinea con ciudades de Estados Unidos, México y otras partes del mundo que han implementado robots cuadrúpedos con inteligencia artificial.

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