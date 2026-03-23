Trastornos mentales en Venezuela: Sociedad de Psiquiatría revela los más comunes

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La Sociedad Venezolana de Psiquiatría advirtió sobre un aumento alarmante de los trastornos mentales en Venezuela, estimando que aproximadamente cuatro de cada diez personas, o un 40% de la población, presentan algún tipo de afección, como ansiedad, fobias y depresión.

La psiquiatra Aura Isolina Macías, presidenta del capítulo Anzoátegui, señaló que este repunte se ha intensificado tras la pandemia y está vinculado al estrés crónico generado por la crisis económica, la inestabilidad social y el deterioro de los servicios públicos.

Macías destacó que el acceso a la atención de salud mental enfrenta barreras económicas significativas: hospitalizaciones que pueden costar entre 2.000 y 10.000 dólares por mes y medicamentos que superan los 30 dólares por unidad, lo que, sumado al cierre de centros y la migración de profesionales, deja a los pacientes en una situación de vulnerabilidad extrema.

Ante este panorama, la especialista hizo un llamado urgente a incrementar la inversión pública en salud mental y crear programas de psicoeducación, resaltando que el tratamiento oportuno es fundamental para prevenir la cronificación de las patologías y recuperar la funcionalidad de los individuos.

Además, señaló que la falta de intervención temprana puede derivar en un aumento de suicidios, especialmente entre adolescentes, según informa Noticias Venevisión.

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