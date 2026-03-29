Caracas y su Guaire renovado: inteligencia artificial genera imágenes virales en redes

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Un video generado con inteligencia artificial ha mostrado una versión del río Guaire en Caracas con una apariencia totalmente renovada, lo que ha llamado la atención en redes sociales.

La pieza fue creada por el artista digital @ore_nexus y plantea cómo podría verse este importante afluente si estuviera restaurado ambientalmente.

El contenido presenta una visión del río con un entorno más limpio y natural, en contraste con su situación actual, marcada por la contaminación.

El río Guaire atraviesa la capital venezolana y ha sido objeto de preocupación ambiental durante décadas debido al impacto urbano y la falta de tratamiento adecuado de sus aguas.

Reacciones y debate en redes sociales

La publicación se viralizó rápidamente en plataformas digitales, donde generó comentarios y reflexiones sobre la posibilidad de recuperar espacios naturales en Caracas.

La viralización del video también ha generado comentarios sobre la necesidad de políticas públicas que consideren la recuperación de ríos urbanos como parte de un enfoque integral de desarrollo sostenible, y es que, en más de una oportunidad se ha planteado un saneamiento al río Guaire, pero lamentablemente, hasta ahora la sociedad caraqueña no ha visto resultados positivos.

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