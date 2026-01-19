Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP: Caribes es el nuevo líder del Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Los Caribes de Anzoátegui se adueñaron del primer lugar del Round Robin al derrotar en un duelo clave a los Bravos de Margarita, y contando además con la derrota de Cardenales de Lara frente a la novena zuliana.

Los orientales se impusieron a los Bravos de Margarita 8 carreras por 4 en el Estadio Nueva Esparta, dejando a los insulares en terapia intensiva.

Por su parte, las Águilas del Zulia lograron imponerse en un duelo cerrado a los Cardenales de Lara 4-3, metiéndose en los papeles y desplazando a los crepusculares del liderato.

Así quedó la tabla de posiciones

Encuentros para el lunes

Caribes vs. Bravos: 7:00 PM/ Estadio Nueva Esparta.

Navegantes vs. Cardenales: 7:00 PM/ Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

