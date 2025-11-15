Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP este 15 de noviembre: Caribes se pone a juego y medio del liderato

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se mantiene al rojo vivo con par de duelos completados, mientras que el de Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua inició tardíamente por complicaciones con el clima.
Los Bravos de Margarita aumentaron la crisis de Cardenales luego de derrotarlos 7 carreras por 2 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Por su parte, los Caribes de Anzoátegui ganaron duelo de batazos frente a los Tiburones de La Guaira.
El compromiso entre Magallanes y Aragua continúa en desarrollo debido a retrasos por fuertes lluvias en la ciudad de Maracay, en lo que marcó el regreso del puertorriqueño Yadier Molina.
Así está la tabla de posiciones
Calendario para el próximo sábado
- Tigres vs. Navegantes: 5:30 PM/ Estadio José Bernardo Pérez.
- Leones vs. Cardenales: 5:30 PM/ Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.
- Tiburones vs. Caribes: 5:30 PM: Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.
- Bravos vs. Águilas: 7:00 PM/ Estadio Luis Aparicio.
