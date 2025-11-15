Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP este 15 de noviembre: Caribes se pone a juego y medio del liderato

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se mantiene al rojo vivo con par de duelos completados, mientras que el de Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua inició tardíamente por complicaciones con el clima.

Los Bravos de Margarita aumentaron la crisis de Cardenales luego de derrotarlos 7 carreras por 2 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Por su parte, los Caribes de Anzoátegui ganaron duelo de batazos frente a los Tiburones de La Guaira.

El compromiso entre Magallanes y Aragua continúa en desarrollo debido a retrasos por fuertes lluvias en la ciudad de Maracay, en lo que marcó el regreso del puertorriqueño Yadier Molina.

Así está la tabla de posiciones

Calendario para el próximo sábado

Tigres vs. Navegantes: 5:30 PM/ Estadio José Bernardo Pérez.

Leones vs. Cardenales: 5:30 PM/ Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Tiburones vs. Caribes: 5:30 PM: Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

Bravos vs. Águilas: 7:00 PM/ Estadio Luis Aparicio.

