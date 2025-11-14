Transformación épica: el Santiago Bernabéu se prepara para el histórico debut de la NFL en España

Suscríbete a nuestros canales

La historia del deporte español está a punto de cambiar. Este próximo domingo, el Santiago Bernabéu será la sede del primer partido oficial de la temporada regular de la NFL en España, un evento largamente esperado que pondrá a Madrid en el centro del mapa del fútbol americano. Los equipos que tendrán el honor de pisar el césped en el corazón de la Castellana son los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Adaptación total al estilo NFL

El estadio, que recientemente completó su profunda remodelación, ha pasado por una transformación de cerca de una semana para adaptarse a los exigentes requisitos de la NFL.

El campo de juego se ha configurado con las dimensiones exactas: un largo de 120 yardas (109.72 metros), incluyendo la zona de anotación, y un ancho de 53.33 yardas (48.76 metros).

Entre los cambios clave que evidencian la adaptación, destacan que los icónicos goalposts (palos) ya presiden los fondos del estadio. Además, los laterales del campo ahora cuentan con varios banquillos móviles para acomodar a los más de 40 jugadores que esperan en el sideline. Finalmente, ya se iniciaron los montajes a pie de campo para el escenario de la actuación musical que contará con la presencia de Daddy Yankee y Bizarrap.

Estética y tecnología al servicio del espectáculo

Más allá de las dimensiones, la estética NFL se ha apoderado del recinto. El césped, que es el mismo utilizado por el Real Madrid, ya está pintado con las marcas de yardas y la publicidad de la Liga, con vallas que destacan especialmente a los Miami Dolphins, el equipo local vinculado a España.

El marcador, que será explotado al máximo para mostrar la numerosísima cantidad de estadísticas en vivo que caracterizan al fútbol americano, jugará un papel crucial. Además, se utilizará un sistema de videoarbitraje diseñado para el show, donde el público sigue lo que se revisa y el colegiado dicta en alto su decisión, mejorando la experiencia para los aficionados.

El evento se plantea como una experiencia similar a una Super Bowl en Madrid, con el estadio luciendo poderosos mensajes sociales como "No al racismo" y "Nos importa a todos".

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.