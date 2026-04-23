CALENDARIO DE BALONCESTO

Baloncesto español: Juegos del 25 y 25 de abril en vivo y gratis

Disfruta en abril los mejores partidos del baloncesto español por señal abierta y streaming con Meridiano Televisión

Por 2001online
Miércoles, 22 de abril de 2026 a las 11:55 pm
Baloncesto español: Juegos del 25 y 25 de abril en vivo y gratis

La última semana de abril presenta juegos imperdibles de la Liga Endesa de baloncesto español por la señal de Meridiano Televisión. Real Madrid, Valencia y Murcia siguen a la cabeza de la tabla de clasificación.

Calendario de baloncesto última semana de abril

Semana 28/34
SÁBADO 25 DE ABRIL UNICAJA VS HIOPOS LLEIDA / INICIO 12:00 P.M. -
DOMINGO 26 DE ABRIL BAXI MANRESA VS SAN PABLO BURGOS / INICIO 11:00 A.M. 

Sintoniza estos juegos de la Liga española de Baloncesto gratis en señal abierta, también en streaming en meridiano.net/meridianotv. Y, en alta definición, por SimplePlus, InterGo, NetUno Go o Aba TV Go.

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