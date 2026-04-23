Temporada 2026

LMBP 2026: Los mejores juegos de la semana por Meridiano Televisión

La temporada 2026 de la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) se ve en todo el país con la transmisión de Meridiano Televisión

Por 2001online
Miércoles, 22 de abril de 2026 a las 08:58 pm
LMBP 2026: Los mejores juegos de la semana por Meridiano Televisión

La temporada 2026 de la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) regresa con una propuesta renovada que impulsa su crecimiento y proyección. Los aficionados podrán seguir los mejores encuentros a través de Meridiano Televisión.

Este año, la liga presenta ocho equipos y un calendario ampliado a 70 juegos en la fase regular, lo que eleva la competitividad y abre más espacios para el desarrollo de nuevos talentos. Además, el torneo incorpora un formato de postemporada actualizado, con un Round Robin de 16 partidos y una final al mejor de siete, extendiendo la emoción hasta agosto.

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Juegos de la semana

  • Miércoles 22 de abril: Centauros vs Lideres. Inicio 7:00 P.M.
  • Sábado 25 de abril: Samanes vs Marineros. Incio 4:00 P.M.

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