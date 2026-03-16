Clásico Mundial 2026: así saldrá Venezuela para enfrentar a Italia en busca de una final histórica

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La selección nacional de Venezuela ya tiene definido su line up ante Italia en busca de clasificar a su primera final en la historia del torneo, y que de concretarse sería ante los Estados Unidos.

El mánager del equipo venezolano, Omar López, anunció la formación titular a través de sus redes sociales, con modificaciones notables como la ausencia de Salvador Pérez en la novena titular, quien será suplido por William Contreras, informó Meridiano.

Los registros de las Grandes Ligas indican que Contreras ha logrado ocho imparables en 29 turnos al bate contra el abridor Aaron Nola, lo que lo convierten en el segundo toletero venezolano con mejor desempeño individual frente al lanzador derecho en su trayectoria profesional, un mensaje claro en busca de ofensiva pura para esta noche.

Plan de juego y apertura de Montero

En la parte alta del orden ofensivo, Ronald Acuña Jr. asumirá la posición de primer bate. El cuerpo técnico mantiene esta decisión fundamentada en las estadísticas previas de Acuña Jr. ante los lanzamientos de Nola. La estructura restante del lineup se mantiene sin cambios para dar continuidad al esquema utilizado en las jornadas anteriores del campeonato.

En el aspecto defensivo, la responsabilidad de iniciar en el montículo ha sido asignada al lanzador Keider Montero. Su función principal será contener a la “ofensiva italiana que ha estado realmente intratable” durante las etapas previas del certamen. El equipo italiano llega a esta semifinal tras ser catalogado como la sorpresa del torneo por sus resultados recientes.

El partido en el loanDepot Park representa la oportunidad para Venezuela de clasificar a su primera final histórica en esta competencia internacional. El ganador de este duelo asegurará su participación en el juego por el título mundial.

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