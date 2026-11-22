Este sábado 21 de noviembre el presidente de Centro Caribe Sports confirmó a Venezuela como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030.

Desde el salón Francisco Morochito Rodríguez, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, yo tuvieron una reunión virtual con el presidente de Centro Caribe Sports.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030

Durante la reunión participaron en el ministro de deportes plantin cardillo junto a funcionarios venezolanos y directivos del organismo a nivel regional donde confirmaron a Caracas como la ciudad anfitriona para hacer estos juegos en 2030.

Cabe destacar que Caracas vuelve a hacerse de los Juegos Centroamericanos y del Caribe luego de 71 años cuando recibió la edición que se celebró en 1959.

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