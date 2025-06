Duelo decisivo en Maturín: Dónde ver Venezuela vs. Bolivia desde Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Monumental de Maturín será el epicentro de un choque que promete paralizar a los aficionados, especialmente en Estados Unidos. Este viernes 6 de junio, la Vinotinto y la Verde se enfrentan en la decimoquinta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, en un partido que ambos seleccionados describen como una verdadera "final". Las aspiraciones mundialistas de ambos penden de un hilo, y el resultado de este encuentro definirá el camino de cada uno en la recta final.

Este decisivo encuentro tiene una gran relevancia para las dos selecciones, separadas por apenas un punto en la tabla de posiciones. Venezuela, que llega con 15 unidades, ocupa el séptimo lugar, posición que otorga un repechaje; mientras que Bolivia, con 14 puntos, busca desplazar a la Vinotinto y aferrarse a esa posibilidad histórica. Una victoria aquí podría ser el impulso definitivo o el golpe más duro para cualquiera de los dos combinados.

Horario y dónde ver el partido en Estados Unidos

Para los aficionados en Estados Unidos, no hay excusa para perderse este vibrante choque. El pitazo inicial está programado para las 6:00 PM ET (3:00 PM PT). La transmisión estará disponible a través de Fanatiz, mediante su servicio de Pay Per View (PPV). Además, FOX Deportes también llevará el partido en vivo, lo que facilita el acceso a los suscriptores de plataformas como FuboTV.

Alineaciones confirmadas

Las alineaciones confirmadas para este trascendental encuentro ya están en la cancha:

Venezuela (DT Fernando Batista):

Portero: Rafael Romo.

Defensas: Jon Aramburu, Miguel Navarro, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio.

Mediocampistas: Cristian Cásseres Jr., Eduard Bello, Jefferson Savarino, Tomás Rincón, Yeferson Soteldo.

Delantero: Salomón Rondón.

Bolivia (DT Óscar Villegas):

Portero: Carlos Lampe.

Defensas: Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Suárez, Roberto Fernández.

Mediocampistas: Robson Matheus, Ramiro Vaca, Henry Vaca, Jeyson Chura, Héctor Cuéllar.

Delantero: Carmelo Algarañaz.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 se encuentra al rojo vivo:

Argentina: 31 puntos Uruguay: 21 puntos Brasil: 21 puntos Paraguay: 21 puntos Colombia: 20 puntos Ecuador: 20 puntos (descontados 3 por sanción) Venezuela: 15 puntos Bolivia: 14 puntos Perú: 10 puntos Chile: 10 puntos

Historial de la rivalidad entre Venezuela y Bolivia

La rivalidad entre Venezuela y Bolivia ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, especialmente en el marco de las Eliminatorias. Aunque no es una de las contiendas más antiguas del continente, la importancia de sus enfrentamientos ha sido determinante en la lucha por cupos mundialistas. El historial muestra un ligero dominio boliviano con 10 victorias frente a 8 de Venezuela en 20 partidos, pero en los últimos 12 encuentros, la Vinotinto ha tomado la delantera con 6 triunfos, lo que añade un extra de emoción a este crucial duelo.

