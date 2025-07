¡Golpe al bolsillo en California! Conozca los nuevos precios por cruzar el puente Golden Gate

Suscríbete a nuestros canales

Las personas que viajan por la bahía de San Francisco, California, Estados Unidos (EEUU), deben estar al tanto de las nuevas tarifas que se implementan desde este mes de julio a aquellos que crucen por el reconocido puente Golden Gate.

Y es que ha entrado en vigor el aumento de las tarifas para conductores y viajeros de Ferry, como lo reseña el portal oficial del Golden Gate Bridge.

Se trata de un cambio en el peaje que surge de un plan gradual para mantener en buen estado infraestructuras clave y cubrir el déficit que enfrentan los sistemas de transporte regionales.

El programa tiene como objetivo financiar el mantenimiento, operación y los servicios de transporte del puente, mientras al mismo tiempo se lucha contra un déficit proyectado de $220 millones de dólares.

Esto es lo que se paga desde julio 2025

Si en lo que va de mes no has circulado por el puente o usado el servicio de Ferry, o incluso si lo hiciste, no te diste cuenta del incremento, y ahora las cuentas no te dan, es debido a este cambio.

A continuación, le indicamos cuáles son las tarifas:

Tarifa de la cuenta FasTrak: pasaron de $9.25 a $9.75 dólares.

Tarifa de pago por uso, incluyendo cuentas de matrícula y pagos únicos: pasaron de $9.50 a $10 dólares.

Tarifa de factura de peaje: pasaron de $10.25 a $10.75 dólares.

Tarifa de vehículos compartidos: pasaron de $7.25 a $7.75 dólares.

Sin embargo, debe tomar en cuenta que, otras agencias de tránsito del Área de la Bahía también modificaron sus precios.

Autobuses y transbordadores de Golden Gate Transit: el Distrito de Transporte, Carreteras y Puentes Golden Gate subió las tarifas de autobús y transbordador, con aumentos de hasta 25 centavos.

Aunque, señalan que las tarifas de los autobuses locales en los condados de Marin y Sonoma, así como las tarifas del transbordador Giants, no aumentarán.

Además, los programas de descuento se mantendrán vigentes.

Caltrain: los pasajeros deben saber que el sistema ferroviario aumentó sus tarifas base en 25 centavos.

los pasajeros deben saber que el sistema ferroviario aumentó sus tarifas base en 25 centavos. Muni: la Agencia Municipal de Transporte de San Francisco, indica que el costo de un viaje individual adulto con Clipper o MuniMobile tuvo un aumento de 10 centavos y pasó de $2.75 a $2.85 dólares.

Mientras que los viajes individuales para personas mayores y personas con discapacidades pasaron de $1.35 a $1.40 dólares.

Por su parte, el costo de los pases mensuales para adultos aumenta un dólar y pasa de $85 a $86 dólares.

Aparte, el precio de un viaje en los tranvías de la ciudad también subirá de $8 a $9 dólares.

Es válido recordar que este sería el segundo aumento en menos de un año.

Ahora, tenga presente que viajar en Muni sigue siendo gratis para los jóvenes de 18 años o menos, independientemente de sus ingresos o residencia.

AC Transit: las tarifas en efectivo para adultos pasaron de $2.50 a $2.75 dólares, mientras que la tarifa en efectivo de Transbay aumento de $6 a $6.50 dólares.

Sin embargo, estos no habían aplicado nuevas tarifas desde 2020.

