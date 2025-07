Docente fallece tras ser mordido por una mapanare: recogía granos de café en su casa

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad educativa y la población de Barinas se encuentran de luto tras el repentino fallecimiento de un docente, quien perdió la vida a causa de la mordedura de una serpiente.

El incidente ocurrió en el sector Altamira de Cáceres, parroquia Calderas del municipio Bolívar, cuando el profesor Wilfredo Urbina, de 48 años, se encontraba recogiendo café, reportó el Diario de Los Llanos.

Familiares de la víctima lograron auxiliarlo rápidamente para trasladarlo a un centro de salud, pero en la zona no contaban con el suero antiofídico requerido en estos casos.

¿Cómo ocurrió?

El pasado miércoles, Wilfredo Urbina, docente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Ince) y la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) en Barinas, se encontraba recolectando granos de café cuando fue mordido repentinamente por una serpiente.

La especie del reptil es conocida como mapanare y su veneno produce efectos letales si no es tratado rápidamente con varias dosis de suero antiofídico.

Familiares y amigos que presenciaron el suceso trasladaron rápidamente al herido a la medicatura, pero en vista de los pocos recursos, fue referido al Hospital Dr. Luis Razzeti, donde le colocaron una dosis del líquido.

No obstante, no sirvió de mucho, ya que el veneno había invadido gran parte del cuerpo de Urbina. Además, el tiempo de espera para recibir el suero ocasionó que no surtiera el efecto esperado.

¿Qué más se sabe?

Urbina se descompuso con rapidez, hasta que a las pocas horas de ingresar falleció.

Un familiar realizó una denuncia pública al medio, alegando que solo le administraron una dosis del suero, cuando lo requerido son entre cuatro y ocho para que el tratamiento sea efectivo.

Ante la falta de recursos económicos y el costo del medicamento, los familiares no pudieron adquirirlo por otros medios.

Familiares y colegas del docente fallecido expresan su dolor e indignación, haciendo un llamado a las autoridades de salud para que se tomen medidas urgentes que garanticen la disponibilidad de suero antiofídico en todos los centros de salud del país, especialmente en estados como Barinas, que registran una alta incidencia de accidentes de reptiles, en especial con las recientes crecidas de río y quebradas.

