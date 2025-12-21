Duelo de Leyendas de América está cada vez más cerca: estas son las figuras de la Vinotinto que participarán

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Santiago de Chile será la sede del Duelo de Leyendas de América 2026, un torneo diseñado para congregar a los máximos exponentes del balompié de diversos países en un formato de exhibición y que contará con participación venezolana.

La representación criolla contará con jugadores que marcaron hitos en el fútbol nacional. Hasta el momento, cuatro figuras han ratificado su participación en la convocatoria. El grupo lo encabeza Juan Arango, acompañado por Jorge "Zurdo" Rojas, Luis "Pájaro" Vera y Stalin Rivas.

Estos deportistas son reconocidos como piezas fundamentales en la historia de la Vinotinto. La organización del evento ha señalado que en los próximos días se anunciarán nuevos nombres que se sumarán al equipo venezolano para completar la plantilla que viajará a territorio chileno, informó Meridiano.

¿Dónde y cuándo se efectuará el evento?

La Copa de Leyendas está programada para realizarse durante el primer trimestre del año 2026. Las actividades deportivas iniciarán formalmente el 27 de marzo y concluirán el 29 de marzo de 2026. Los encuentros tendrán lugar en las instalaciones del Claro Arena, ubicado en Chile, recinto que servirá como escenario principal para los tres días de competición.

El proceso de comercialización de los boletos para el público general ya ha comenzado. Las personas interesadas en asistir al estadio para observar el desempeño de los exfutbolistas pueden adquirir sus entradas mediante la plataforma digital Puntoticket.cl, canal oficial de ventas para este evento internacional.

