Dustin Poirier dice adiós a los octágonos: anuncian la última pelea de esta leyenda estadounidense

Suscríbete a nuestros canales

El popular Dustin "The Diamond" Poirier, peleador de la UFC, (30-9-0, 1 NC) ha confirmado que se retirará del MMA en su próxima pelea, un épico tercer enfrentamiento contra Max "Blessed" Holloway (26-8-0), programado para el 19 de julio en UFC 318. La organización hizo oficial el combate el pasado 25 de abril, generando inmediata reacción entre los fanáticos.

Esta tercera entrega contra Holloway tiene un significado especial, pues cerrará el ciclo de una de las rivalidades más respetadas en la historia de las artes marciales mixtas. Poirier y Holloway ya se midieron en dos ocasiones memorables. La primera en 2012, cuando Poirier sometió al hawaiano en el primer round. La segunda en 2019, donde Dustin se impuso por decisión unánime en una pelea por el título interino de peso ligero. Ahora, siete años después de su último encuentro, ambos guerreros se verán las caras nuevamente, esta vez con el cinturón simbólico BMF en juego. "No hay un mejor tipo con el que pueda pensar para mi pelea de retiro", dijo Poirier en The Pat McAfee Show, reconociendo la historia que tiene con Holloway.

La carrera de Poirier en la UFC es una de las más destacadas en la historia de la división de peso ligero. Desde su debut en 2009, "The Diamond" se convirtió en uno de los luchadores más queridos por los fanáticos, no solo por su estilo agresivo dentro del octágono, sino también por su carisma y labor filantrópica fuera de él. Entre sus logros más destacados se encuentran sus épicas batallas contra Conor McGregor, incluyendo su victoria por nocaut técnico en 2021, siendo el único luchador en detener de esta forma al irlandés dentro del octágono. También disputó el título absoluto de peso ligero contra Charles Oliveira en 2021, aunque no pudo coronarse campeón indiscutido.

El 19 de julio promete ser una noche emocional en el UFC 304, donde Poirier buscará cerrar su carrera con una victoria, mientras Holloway intentará estropear la despedida en lo que seguramente será otro clásico entre estos dos guerreros de la UFC.

Visite nuestra sección Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube