Protestas Donald Trump: así está la situación tras conflicto por redadas del ICE en Los Ángeles este 8 de junio

En California, Estados Unidos (EEUU), continúan los disturbios tras las protestas por las redadas contra inmigrantes indocumentados.

Los Ángeles, se destaca por tener una población predominantemente latino y es considerada una ciudad santuario por los inmigrantes, por lo que ante los operativos de alto perfil que se realizaron el viernes, los residentes se enfrentaron repetidamente con agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como lo reseña el portal de BBC.

Ahora, durante las protestas, algunas personas arrojaron objetos a los agentes e intentaron bloquear un autobús. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.

También se registraron ataques contra un vehículo del Servicio de Alguaciles de EEUU que salía de una autopista cercana, lo que obligó a cerrar los accesos.

Lo primero que hay que tener presente es que el presidente Donald Trump anunció que se desplegarían 2.000 soldados en Los Ángeles para controlar la situación, que describió como inaceptable.

Sin embargo, al menos hasta las 11:00 de la noche del viernes, el Departamento de Policía de Los Ángeles ha emitido una declaración pública confirmando que todas las protestas en la ciudad se han mantenido pacíficas y habían concluido sin incidentes.

El Departamento de Policía de Los Ángeles elogió a los participantes por ejercer sus derechos de la Primera Enmienda de manera responsable y agradece a los organizadores y socios comunitarios por mantener la seguridad pública.

Posteriormente, se dio a conocer que el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles informó que varias personas han sido detenidas luego de los disturbios.

Guardia Nacional desplegada en Los Ángeles

Las tropas de la Guardia Nacional enviadas por Trump llegaron a Los Ángeles en la madrugada del domingo, como lo reseña el portal de la BBC.

Recordemos que en cuando Trump emitió la orden, el gobernador de California, Gavin Newsom, calificando la medida de Trump de "intencionadamente incendiaria" y advirtiendo que "solo intensificaría las tensiones".

Por otra parte, Trump también criticó al gobernador de California, Gavin Newsom (demócrata), y a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass (demócrata), por ser “incapaces” de “manejar la tarea”.

Se indica que parte de los efectivos de la Guardia Nacional se reunieron afuera del centro de detención del centro de Los Ángeles, a donde son llevados los inmigrantes ilegales después de ser detenidos, el resto se desplegó.

Prohibición del uso de mascarillas + Advertencia

Además, este domingo, el presidente Trump dijo que a las personas que participen en las protestas en Los Ángeles no tienen permitido usar máscaras y elogió a la Guardia Nacional por "un trabajo bien hecho" después de desplegarlos en la ciudad para resolver las protestas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que, si la violencia continúa, "los marines en servicio activo en Camp Pendleton también serán movilizados; están en alerta máxima".

La Casa Blanca dice que la Guardia Nacional estará desplegada durante 60 días, pero esto lo decide en última instancia, Hegseth.

Por su parte, el subdirector del FBI, Dan Bongino, escribió en sus redes sociales:

"No nos detenemos ni disminuimos la velocidad. No nos sentimos intimidados ni aprehensivos. Las operaciones de inmigración ilegal continuarán, y cualquiera que utilice la violencia para obstruir o impedir estas operaciones será investigado y procesado. Ya se han realizado múltiples arrestos, tanto en Los Ángeles como en Nueva York, y hay investigaciones adicionales en curso que están produciendo resultados. Muchos de estos sujetos enfrentarán cargos federales, locales y estatales. No te irá bien si eliges la violencia. Elige con cuidado".

