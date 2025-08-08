En imagen: atleta olímpica venezolana da la bienvenida a su primer hijo

Suscríbete a nuestros canales

La nadadora venezolana Paola Pérez, destacada por su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, celebra la emocionante noticia del nacimiento de su primer hijo.

La deportista, que es un ejemplo de perseverancia, recibió esta madrugada la llegada de su bebé León Iñaki, quien nació en Chile.

Una nueva esperanza después de la tormenta

La feliz noticia de la llegada del bebé tiene un significado especial para la nadadora de 34 años, ya que se produce después de que enfrentara una pérdida.

Paola Pérez compartía su alegría y gratitud a través de videos donde mostraba sus actividades en la piscina luciendo su embarazo.

El nacimiento de su hijo es una bendición que llena su vida de luz y esperanza.

La comunidad deportiva y sus seguidores, quienes son testigos de su fuerza y dedicación tanto dentro como fuera de las piscinas, también celebran la llegada de su tan anhelado hijo.

Un legado de constancia y pasión en el agua

Paola Pérez, oriunda de San Cristóbal, deja una huella imborrable en la natación venezolana.

Especialista en la prueba de aguas abiertas de 10 kilómetros, representó a su país en los Juegos Olímpicos de Río 2016, un logro que consolidó su brillante carrera para luego volver a representar la bandera tricolor en Tokio 2020.

La venezolana también es medallista en los Juegos Panamericanos, obteniendo una medalla de plata en Toronto 2015.

Su trayectoria está marcada por el esfuerzo y la disciplina, destacándose en diversas competiciones internacionales. También es embajadora de la marca Arena.

En los Juegos Centroamericanos de El Salvador 2023, Paola ganó cuatro medallas: 2 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce en piscina y en aguas abiertas, con lo que impulsó su clasificación a Santiago 2023, donde finalmente pudo participar representando a Venezuela en piscina.

A lo largo de los años, su tenacidad la convirtió en una de las figuras más importantes de la natación de fondo en Venezuela, inspirando a nuevas generaciones a perseguir sus sueños con la misma pasión que ella demostró en cada brazada.

