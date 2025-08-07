Brillo vinotinto: los futbolistas venezolanos más exitosos de 2025

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol venezolano vive uno de sus mejores momentos, con sus jugadores más destacados triunfando en ligas de élite alrededor del mundo. Un grupo de talentos jóvenes y veteranos se ha consolidado como la referencia de la "vinotinto", demostrando su calidad con logros que resuenan tanto en sus clubes como en la selección nacional.

Salomón Rondón ha demostrado que su nivel sigue siendo de élite a sus 35 años. El "Gladiador" fue el gran protagonista del título de la Copa de Campeones de la Concacaf con el Pachuca, donde se coronó como máximo goleador. Este gran desempeño lo llevó a ser el fichaje estrella del Real Oviedo, en su regreso a la Primera División de España.

Yeferson Soteldo se ha mantenido en la élite del fútbol sudamericano, siendo un jugador determinante para el Fluminense de Brasil. Considerado uno de los talentos más puros de Venezuela, ha sido una de las principales figuras ofensivas en la Serie A brasileña, y su desempeño fue fundamental con la selección en la Copa América de 2024.

Yangel Herrera se ha consolidado como un titular indiscutible y un pilar fundamental en el Girona FC de La Liga. Ha sido clave en el gran desempeño del equipo en su histórica temporada. Su regularidad y buen rendimiento lo han puesto en el radar de otros clubes importantes de Europa.

Darwin Machís se encuentra como agente libre a mediados de 2025 tras dejar el Cádiz CF. Su buen desempeño en La Liga ha generado el interés de varios clubes. Se ha rumoreado que podría ser un posible refuerzo para el América de México, aunque por ahora no hay nada confirmado.

Yordan Osorio, por su parte, está cerca de regresar al fútbol venezolano para jugar con el Deportivo La Guaira, según el periodista Mario Sánchez. El defensor central viene de un exitoso paso por el Parma, donde fue clave en el ascenso a la Serie A. Su experiencia lo convierte en uno de los defensores más importantes de la liga.

