Tom Brady: así es la vida del exquarterback en el mundo de los negocios y la farándula

El retiro de Tom Brady no ha significado un paso al costado en la vida pública, sino el inicio de una nueva etapa. Tras el fin de su matrimonio, el exquarterback ha reestructurado su vida. Combina su rol de padre con un estilo de vida de élite, rodeado de celebridades y proyectos de alto perfil.

El final de su relación con Gisele Bündchen en 2022 fue un tema mediático. Ambos han hablado públicamente de la "muerte de un sueño" y del fin de su matrimonio, aunque han afirmado que se desean lo mejor.

Desde su divorcio, Brady ha sido vinculado con varias celebridades. Los rumores de 2025 lo han relacionado con la actriz Sydney Sweeney y con la también soltera Sofía Vergara. Sin embargo, fuentes cercanas a ellos han negado que se trate de algo serio, catalogando los encuentros como amistosos.

La transición de Brady del campo a los negocios ha sido metódica y muy exitosa. En 2024, se convirtió en copropietario de los Las Vegas Raiders. También es copropietario del equipo de fútbol inglés Birmingham City, y tiene inversiones en un equipo de lanchas eléctricas y en una franquicia de pickleball.

Su marca de bienestar TB12 se fusionó con la empresa de ropa deportiva Nobull, y su empresa de NFT Autograph se ha transformado en una comunidad de fanáticos.

El exquarterback ha adoptado un estilo de vida social muy activo, convirtiéndose en una presencia habitual en los eventos más exclusivos. Asistió a la fiesta posterior a la Met Gala de 2025, se le ha visto en el F1 Grand Prix de Miami y en fiestas de lujo en yates en Europa.

Brady también ha inmortalizado su legado en Las Vegas, donde inauguró su propio "Salón de la Excelencia", un museo dedicado a su carrera y a otras leyendas del deporte y el entretenimiento.

