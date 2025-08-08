Eliminatorias: conozca el posible 11 de la Vinotinto para enfrentar a Argentina

Suscríbete a nuestros canales

La selección nacional se enfrentará a Argentina el 4 de septiembre en Buenos Aires, un partido que llega en un momento complicado debido a las bajas por acumulación de tarjetas amarillas.

Posteriormente, el equipo criollo regresará a Venezuela para medirse con Colombia el 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Monagas. Estos encuentros cerrarán las eliminatorias sudamericanas y definirán si Venezuela logra avanzar al repechaje mundialista.



Para el duelo contra Argentina, Venezuela llegará debilitada por la ausencia de Telasco Segovia y José "Brujo" Martínez, quienes no podrán jugar por acumulación de tarjetas amarillas. La baja del "Brujo", pieza clave en el esquema actual, obligará a Fernando "Bocha" Batista a realizar ajustes tácticos.

Posible XI de la Vinotinto ante Argentina

Rafa Romo (Portero)

Jon Aramburu (Lateral derecho)

Nahuel Ferraresi (Defensa central)

Wilker Ángel (Defensa central)

Miguel Navarro (Lateral izquierdo)

Tomas Rincón (Volante)

Yangel Herrera (Volante)

Cristian Cásseres Jr. (Volante)

Jefferson Savarino (Extremo)

Yeferson Soteldo (Extremo)

Salomón Rondón (Delantero)

Con la ausencia del "Brujo" Martínez, Tomás Rincón sería uno de los principales candidatos para reemplazarlo en el mediocampo.

La estrategia del técnico Fernando Batista será implementar un esquema 4-3-3 con el objetivo de blindar la mitad de cancha para intentar sumar puntos en condición visitante.



Situación crucial en el cierre de las eliminatorias

Tras acumular 18 puntos, Venezuela ocupa actualmente la séptima posición en la tabla sudamericana. La selección buscará asegurar su pase al repechaje mundialista frente a Argentina y Colombia, que también luchan por una plaza en Qatar. Además, Colombia enfrentará a Bolivia en una jornada decisiva para sus aspiraciones.

