Escándalo en España: aumentan los precios de abonados a pocos días de comenzar LaLiga

Los aficionados del fútbol español se enfrentan a un aumento significativo en el precio de los abonos para la temporada 2025-2026, con varios equipos de LaLiga EA Sports incrementando sus tarifas, hecho que ha causado revuelo y críticas.

Pese a que falta que algunos clubes revelen sus precios, la tendencia general muestra una subida notable en los costos para quienes desean seguir a sus equipos.

¿Qué equipos comandan la lista?

El Barcelona ofrece las tarifas más elevadas, con precios de LaLiga que oscilan entre 775 y 1.820 euros. Para la UEFA Champions League, un abono combinado asciende a un rango de 1.163 a 2.730 euros.

El Real Madrid le sigue de cerca con un margen de 305 a 2.462 euros para los torneos nacionales, cubriendo desde las zonas de fondo hasta la tribuna lateral. Para las competiciones europeas, la membresía VIP puede alcanzar los 3.211 euros.

A pesar de ser los abonos más costosos de la primera división, estos dos clubes no son los que han aplicado el mayor incremento porcentual.

Incrementos porcentuales más destacados

Mientras que el Barcelona y el Real Madrid incrementaron sus precios en un 3%, otros equipos registraron subidas más pronunciadas. Clubes como el Deportivo Alavés y el Villarreal CF aplicaron un aumento de hasta un 5% en sus tarifas con respecto a la temporada anterior, lo que los sitúa a la cabeza de los incrementos porcentuales.

El grupo de equipos que aumentó sus abonos en un 3% incluye al Valencia CF, Athletic Bilbao, Celta de Vigo, RCD Mallorca, y Osasuna. A estos se suman los equipos de Segunda División Real Oviedo, Elche y Levante UD, demostrando que la tendencia alcista no se limita a la máxima categoría.

