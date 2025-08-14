El enigma de los Dallas Cowboys: ¿cómo un equipo sin Super Bowl se convirtió en la franquicia más valiosa del mundo?

Suscríbete a nuestros canales

Los Dallas Cowboys se han coronado una vez más como la franquicia deportiva más valiosa del planeta. Según un reporte de Sportico, el equipo de la NFL ha alcanzado una valoración de 12.800 millones de dólares, un incremento de 2.480 millones respecto al año anterior, consolidando su liderazgo en la cima de este prestigioso ranking.

El impresionante ascenso financiero del equipo es un testimonio de la visión de su dueño, Jerry Jones. En 1989, Jones adquirió la franquicia por apenas 140 millones de dólares, una inversión que, con el tiempo, ha crecido más de un 8.400 por ciento. Esto demuestra cómo su gestión ha transformado al equipo en una verdadera potencia económica.

Curiosamente, el dominio económico de los Cowboys no se ha reflejado en éxitos deportivos recientes. A pesar de ser "El equipo de América", no han conseguido ganar un Super Bowl en 30 años, ni han disputado una final de Conferencia desde 1995. Esto subraya que la popularidad de la marca trasciende los resultados en la cancha.

El valor de la franquicia de Texas lidera un selecto grupo de equipos que han superado los 10 mil millones de dólares, al que se unieron este año los New York Giants y Los Angeles Rams. La NFL, en su conjunto, también refleja un crecimiento notable, con un valor promedio por equipo de 7.100 millones de dólares, un 20 por ciento más que el año pasado.

