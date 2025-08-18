Gaceta Hípica trae esta semana especiales del Travers Stakes y la Gala de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana, los fanáticos de la hípica en Venezuela tienen una cita obligada con la Gaceta Hípica. La edición que circula en todo el país a partir del miércoles 20 de agosto trae dos especiales en una sola entrega. Aquí te contamos de qué se trata.

Especial Travers Stakes en Saratoga

En esta Gaceta Hípica encontrarás el programa completo del Travers Stakes, la carrera más emblemática del histórico Saratoga Race Course. En este especial, los lectores podrán disfrutar de récords, anécdotas y estadísticas que han marcado la historia de esta prestigiosa competencia.

Entre los datos más destacados, figura el venezolano Javier Castellano, quien ostenta el récord como jockey con más victorias en el Travers Stakes. (7 triunfos: 2006, 2010, 2011, 2014, 2015, 2018 y 2023). También las hazañas de Bert Mulholland, entrenador con 5 victorias. Y las gestas de Dwyer Brothers Stable, George D. Widener Jr. y Rokeby Stable, con igual número de títulos.

La edición revive momentos legendarios como la imponente victoria de Damascus en 1967 por 22 cuerpos y el récord de tiempo impuesto por Arrogate en 2016 (1:59.36), un hito en la historia del hipismo mundial.

Gala Hípica de Caracas en 16 páginas a color

El segundo especial es un suplemento de 16 páginas a full color dedicado a la Gala Hípica de Caracas, uno de los eventos más esperados en el calendario nacional. Fotografías exclusivas, reseñas de los protagonistas y un repaso por la emoción vivida en el óvalo caraqueño forman parte de este homenaje a la tradición venezolana.

Este evento se llevará a cabo gracias a la impecable gestión del Superintendente de Actividades Hípicas Antonio Álvarez y el Hipódromo La Rinconada. Asiste este domingo y disfruta la Gala Hípica de Caracas.

La Gaceta Hípica estará disponible desde este miércoles 20 de agosto en kioscos y puntos de venta de todo el país. Una edición de colección para disfrutar y conservar. Suerte y Gaceta Hípica.