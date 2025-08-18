¿Cuándo empieza la NFL 2025-2026 y dónde verla en Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

La espera terminó para los fanáticos del fútbol americano. El próximo jueves 4 de septiembre será el kickoff de la nueva temporada NFL 2025-2026. En Venezuela se podrá disfrutar en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

La liga más competitiva del mundo regresa con toda la emoción de su kickoff, donde las estrellas de la NFL se enfrentarán para llegar al Super Bowl. Cada semana, los seguidores venezolanos tendrán acceso a los mejores partidos gracias a la cobertura de Meridiano Televisión. Disponible en señal abierta gratuita y en alta definición a través de Simpleplus, Inter Go y NetUno Go.

Inicio de temporada NFL

Con el inicio de la NFL 2025-2026, se renuevan las ilusiones de millones de aficionados. Las principales franquicias buscarán abrirse paso hacia los playoffs y soñar con el Super Bowl, el evento deportivo más visto del planeta. El poder ofensivo de los quarterbacks, las defensas impenetrables y los nuevos talentos prometen una campaña inolvidable.

En exclusiva por Meridiano Televisión

Gracias a Meridiano Televisión Venezuela volverá a vivir de cerca cada jugada y cada touchdown. Desde el kickoff del 4 de septiembre, Meridiano llevará la acción de la NFL directamente a los hogares.

No te pierdas el inicio de la NFL 2025-2026. Vive la emoción del mejor fútbol americano del mundo, solo por Meridiano Televisión.

