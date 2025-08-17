La escapada de Alice Campello: ¿por qué viaja a Nueva York sin Álvaro Morata?

Suscríbete a nuestros canales

La modelo Alice Campello está disfrutando de unas vacaciones en la ciudad de Nueva York junto a sus hijos. A través de sus redes sociales, ha compartido momentos especiales visitando los rincones más emblemáticos de la ciudad. Sin embargo, la ausencia de su esposo, el futbolista Álvaro Morata, ha generado la pregunta sobre el motivo de su viaje en solitario.

La razón de la ausencia de Morata es su nueva etapa profesional. Recientemente, el delantero se unió al club italiano Como 1907 como parte de una transferencia que lo trae de regreso al país donde conoció a Alice. El futbolista se encuentra en plena pretemporada y ya ha disputado su primer partido con el equipo, lo que le impidió acompañar a su familia.

El regreso a Italia tiene un significado especial para la pareja, ya que fue allí donde se conocieron y formaron su familia. Este nuevo capítulo llega después de un periodo complicado en Turquía, donde el futbolista expresó públicamente su descontento con el club, dejando entrever una etapa difícil para la pareja.

La escapada neoyorquina de Alice y sus hijos es un momento de respiro antes de afrontar esta nueva e ilusionante etapa junto a Morata. Con este viaje, la modelo aprovecha para recargar energías y disfrutar de tiempo en familia, marcando un nuevo y emocionante comienzo para los cuatro.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.