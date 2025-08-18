Tenis

Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner: a qué hora y por dónde ver la final de Cincinnati

Descubre a qué hora y por dónde seguir en vivo el gran duelo por el título del Masters 1000 de Cincinnati.

Por Samuel Poleo
Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 08:00 pm

La rivalidad entre el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner llega a un nuevo y emocionante capítulo en el Masters 1000 de Cincinnati. Este partido, que sirve como una gran preparación para el US Open, es un evento que ningún aficionado al tenis querrá perderse.

El encuentro se llevará a cabo en la cancha central del Lindner Family Tennis Center. La transmisión comenzará a las 3:00 PM en Argentina, 2:00 PM en Chile y Venezuela, 1:00 PM en Colombia y Perú, 12:00 PM en México y 8:00 PM en España. La final se podrá ver en vivo a través de los canales de ESPN y por la plataforma de streaming Disney+.

En la cancha, ambos tenistas tienen grandes objetivos. El español buscará su octavo Masters 1000 y el tercero de la temporada, mientras que el italiano intentará conseguir el quinto de su carrera y el primero del año. Es un choque de estilos en busca de la victoria.

El historial entre Alcaraz y Sinner es una de las rivalidades más intensas del circuito. Esta será su decimocuarta batalla, con un registro de ocho victorias para el español y cinco para el italiano. La final definirá quién llega con el impulso ganador al último Grand Slam de la temporada.

