Horarios de la NBA en Venezuela para esta semana: Dónde verla

El mejor baloncesto del mundo se ve, y se disfruta por Meridiano Televisión. Todas las semanas, no te pierdas los mejores juegos de la NBA en señal abierta para Venezuela. Estos son los juegos que debes agendar para esta semana.



Calendario de transmisión de la NBA por Meridiano Televisión

LA Clippers vs. Milwaukee Bucks. Jueves 20 de febrero: Antesala: 8:30 p.m. Juego: 9:00 p.m.



Kawhi Leonard y Giannis Antetokounmpo al mando de estos dos equipos, buscarán una victoria que les permita seguir sumando puntos. ¡Sintonízalo por Meridiano Televisión!



San Antonio Spurs vs. New Orleans Pelicans. Domingo 23 de febrero: Previa 8:30 p.m. Balón al aire: 9:00 p.m.

El domingo, por la noche estará lleno de acción y buenas jugadas. Spurs y Pelicans están obligados a ganar para escalar del fondo de la tabla.

Minnesota Timberwolves vs. Oklahoma City Thunder. Lunes 24 de febrero: Hora de la antesala: 8:30 p.m. Hora del juego: 9:00 p.m.



Meridiano arranca la semana con Minnesota Timberwolves vs Oklahoma City Thunder. Sintoniza y no te lo pierdas, en vivo y en exclusiva.

Juegos en exclusiva por señal abierta en Venezuela

Sigue todos estos partidos de la NBA en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión. Con una cobertura completa, análisis y comentarios, vivirás la experiencia del baloncesto como nunca antes. ¡No te lo pierdas, en señal abierta! La NBA es de Meridiano Televisión en Venezuela.



Por Andrea Matos Viveiros

