Philadelphia ante un desafío mayúsculo: ¿Cómo frenar a los Celtics en el Wells Fargo Center?

El Wells Fargo Center será el escenario de un emocionante encuentro de la NBA entre los Philadelphia 76ers y los Boston Celtics. Los Sixers, en horas bajas, buscarán dar la sorpresa ante un equipo de Boston que está en plena forma y pelea por los primeros puestos del Este.

Los Celtics, favoritos indiscutibles

Los Celtics llegan a este partido como claros favoritos. El equipo de Boston ha ganado 8 de sus últimos 10 partidos y cuenta con un Jayson Tatum en estado de gracia, que está jugando al nivel de los mejores de la liga.

Además, la solidez del resto del equipo, con jugadores como Kristaps Porzingis y Jaylen Brown, los convierte en un rival muy difícil de batir.

Los Sixers, en busca de una reacción

Los Sixers no están pasando por su mejor momento. El equipo de Filadelfia ha perdido sus últimos cinco partidos y las sensaciones no son buenas. La vuelta de Joel Embiid no ha sido suficiente para cambiar la dinámica negativa y, además, el pívot camerunés ha declarado que necesita otra operación en la rodilla, lo que ha afectado moralmente al equipo.

Un duelo desigual

A pesar de jugar en casa, los Sixers lo tendrán muy difícil para ganar este partido. La diferencia de nivel entre ambos equipos es evidente y los Celtics parecen estar un paso por delante en todos los aspectos del juego.

Los Celtics son los favoritos del mercado de apuestas

Dadas las circunstancias, lo más probable es que los Celtics se lleven la victoria. El equipo de Boston es superior en todos los aspectos del juego y llega en un momento de forma excelente.

Sin embargo, los Sixers jugarán con la motivación extra de querer romper su racha negativa y podrían plantar cara a los Celtics.

R: Luimar González Yanes

