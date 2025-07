¡Secretos de Hollywood! La actriz Julianne Moore lo cuenta todo: así cuida su piel para verse juvenil a los 64 años

Suscríbete a nuestros canales

Cuando de secretos de belleza y cuidados de la piel se trata, la actriz Julianne Moore apuesta a todo lo que la haga sentir bien por dentro y por fuera.

La actriz tiene claro que cuidarse es prioridad, independientemente de la edad, y lo ha confesado cada vez que tiene la oportunidad.

Para ella, practicar yoga diariamente es esencial porque le aporta equilibrio, además, ayuda al cuerpo y la mente a mantenerse alineados mientras tonifica y fortalece los músculos.

Y lo mejor, es que se puede practicar en cualquier momento y lugar, y en el caso de Moore, la ayuda a no perder la disciplina deportiva donde quiera que va, refiere ELLE.

Pero no es lo único que hace la actriz para verse juvenil a los 64 años, “evito el sol, intento comer bien, caminar mucho”, ha confesado.

¿Cómo cuida su piel Julianne Moore?

Aunque Moore considera que esto no es “nada del otro mundo”, todas las decisiones que toma en su día a día por pequeñas que parezcan, aportan mucho en su bienestar.

Entre los secretos de belleza, la actriz comparte que usa constantemente y de manera disciplinada el protector solar que se puede adquirir en cualquier farmacia. Según sus palabras, “uso protector solar todos los días, pero lo que encuentre en una farmacia. No importa el tipo, pero primero me pongo aceite facial”, declaró en una entrevista en el programada ‘Watch What Happens Live’, r refiere el sitio web Infobae. Además, destaca que apuesta por productos sencillos y accesibles en lugar de soluciones sofisticadas y costosas.

El secreto

Para la actriz, la clave no está en perseguir una marca especifica ni gastar una fortuna, sino de mantener la constancia y priorizar la protección sobre hábitos costosos o las tendencias.

Ella misma reconoce que la genética puede haberla favorecido en parte, pero atribuye el buen aspecto de su piel a la perseverancia y a evitar la exposición solar. “La protección solar realmente marca una gran diferencia. He tenido bastante suerte porque me he mantenido alejada del sol la mayor parte de mi vida”, explicó Moore en la entrevista.

En conclusión, la actriz confiesa que la clave para verse juvenil está en aplicarse protector solar de manera disciplinada y elegir fórmulas que ofrezcan resultados sin complicaciones.

CNN

