Las galletas María dan para todo: prepara un exquisito postre con esta popular fruta rica en antioxidantes y potasio

Manzana, fruta que la puedes conseguir en variedad de tipos, como la amarilla, verde o roja. Según su variedad, su sabor cambiará y servirá cada una de ellas para elaborar recetas específicas según lo el sabor y consistencia que se necesite en la receta.

Para esta torta de manzana utilizaremos manzanas verdes. Estas le aportarán un toque ácido y cítrico, además de que no dará mucha humedad. Este tipo quedará perfecto con la combinación de la mermelada de melocotón que utilizaremos para darle brillo a la torta, además de aportar sabor.

Esto no indica que no puedas utilizar otro tipo de manzana, solo que con la roja quedará un poco más tipo nata, y con la amarilla le faltará acidez. Toma nota de esta sencilla y rápida receta y disfruta de una deliciosa torta de manzana que a todo les encantará.

Torta de manzana

Ingredientes para 4 personas

100 g de galletas tipo María.

50 g de mantequilla.

6 manzanas medianas.

200 ml de leche.

200ml de harina.

200 g de azúcar.

150g de mermelada de melocotón.

Foto: Freepik

Preparación

- Tritura las galletas tipo María, puede ser con la ayuda de un procesador de alimentos, o metiéndolas en una bolsa y rompiéndolas con el rodillo.

- Derrite la mantequilla.

- Une el polvo de galletas con la mantequilla derretida y une todo hasta obtener una mezcla arenosa húmeda.

- Colócala en el molde desmontable de 20 cm de diámetro y estírala para crear la base de la torta.

- Lava las manzanas, pélalas. Descorazónalas.

- Pica 4 de ellas en trozos gruesos.

- Las otras dos manzanas córtalas en finas láminas.

- Coloca las 4 manzanas picadas en trozos en la batidora junto con la harina, la leche y el azúcar. Tritura todo.

- Vierte esta mezcla de manzana sobre la base de galletas.

- Coloca por encima de la mezcla las láminas de manzana en forma decorativa. Una al lado de la otra de forma sobrepuesta.

- Precalienta el horno a 180º C y hornea la torta por 50 minutos.

- Deja templar un poco antes de desmoldar.

- Una vez desmoldada, pinta por encima de las manzanas con un poco de mermelada de melocotón.

- Una vez fría o tibia, (según el gusto del comensal), sirve la torta de manzana acompañada de tu sorbete favorito.

¡Buen provecho!

