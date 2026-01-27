José Altuve se perderá el Clásico Mundial de Beisbol: este es el principal motivo

Suscríbete a nuestros canales

Las alarmas se encendieron en la selección venezolana, pues el segunda base estelar José Altuve no formará parte de la selección nacional para el Clásico Mundial de Beisbol (WBC) 2026.

Los Astros de Houston, organización a la que pertenece el jugador en las Grandes Ligas, emitieron una solicitud formal para que el camarero permanezca en los entrenamientos primaverales y no asista al torneo internacional, informó Meridiano.

¿Qué motivó a la petición de los Astros?

La gerencia de los Astros de Houston fundamentó esta decisión en la necesidad de garantizar la durabilidad del pelotero. El club busca evitar lesiones similares a la ocurrida en la edición de 2023, cuando Altuve sufrió una fractura en el pulgar durante el certamen, lo que resultó en una ausencia de 43 partidos en la temporada regular de la MLB.

Además, el jugador se sometió recientemente a un procedimiento médico en el pie. Por este motivo, el equipo prefiere supervisar su recuperación de manera directa para asegurar que esté listo para el inicio de la campaña 2026.

El manager de la selección venezolana, Omar López, deberá realizar modificaciones en la alineación titular para enfrentar los compromisos del Grupo D. Venezuela comparte grupo con las selecciones de República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

Posibles sustitutos

Para cubrir la segunda base, el cuerpo técnico maneja varias alternativas con experiencia en las Mayores. Gleyber Torres se perfila como el reemplazo más directo.

Otras opciones disponibles para el cuadro interior incluyen a Ezequiel Tovar, de los Rockies de Colorado; Brayan Rocchio y Gabriel Arias, ambos de los Guardianes de Cleveland; y Maikel García, quien posee experiencia defensiva en la posición.

Tras confirmarse su permanencia en el Spring Training, Altuve se enfocará en alcanzar hitos estadísticos personales. Actualmente, acumula 2,388 imparables y se encuentra a 112 hits de la cifra de los 2,500 de por vida.

