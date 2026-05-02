Kentucky Derby 2026: Javier Castellano y Junior Alvarado buscarán darle una nueva alegría hípica a Venezuela

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La edición número 152 del Kentucky Derby se llevará a cabo este sábado 2 de mayo de 2026 en el hipódromo de Churchill Downs, en Louisville, con la presencia del jockey venezolano Javier Castellano y el entrenador Gustavo Delgado.

Esta competencia de Grado 1 es el primer peldaño de la Triple Corona estadounidense y se disputa sobre una distancia de 2,000 metros en pista de arena, y contará con la participación de destacados jinetes y entrenadores venezolanos que compiten en el circuito norteamericano, informó Meridiano.

Venezolanos en acción

Tanto Castellano como Delgado buscarán reeditar lo conseguido en este "Derbi de las Rosas" en 2023, cuando pusieron en alto el nombre de Venezuela con el ejemplar Mage, pero para esta edición, competirán con la monta del purasangre The Puma.

Asimismo, el jinete Junior Alvarado participará en la carrera estelar con el ejemplar Chief Wallabee, y viene de obtener el primer lugar en la edición de 2025 conduciendo a Sovereignty, por lo que este año busca su segunda victoria consecutiva en el evento más importante del hipismo en Estados Unidos.

Cronograma de competencias y detalles técnicos

La jornada en Churchill Downs contempla una programación de 14 carreras oficiales. Aunque la competencia principal tiene una duración aproximada de dos minutos, la actividad en el recinto comenzará desde tempranas horas para el cumplimiento de los compromisos previos.

La primera competencia del día está pautada para las 11:00 a.m., hora de Venezuela. La carrera del Kentucky Derby 152, reservada para potros de tres años, tiene su hora oficial de partida programada para las 6:57 p.m. (hora de Venezuela).

¿Dónde ver la carrera estelar?

Los aficionados en territorio venezolano cuentan con diversas opciones para seguir la transmisión del evento en tiempo real. En televisión por suscripción, las señales de ESPN 2 y ESPN 3 ofrecerán la cobertura completa. En cuanto a servicios de streaming, la carrera estará disponible a través de las plataformas Disney+ y Star+.

En el ámbito nacional, Meridiano TV realizará reportes especiales y seguimiento de los resultados durante toda la jornada sabatina.

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