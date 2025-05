León XIV y su amor por el tenis: "Estoy deseando volver a la cancha"

Suscríbete a nuestros canales

Mientras las raquetas resonaban en el Foro Itálico con la emoción del Masters 1000 de Roma, a escasos kilómetros un evento de trascendencia global marcaba la jornada: la elección del nuevo líder de la Iglesia Católica. Tras intensas deliberaciones, el cónclave de 133 electores llegó a un consenso en su segundo día, designando al estadounidense Robert Prevost como el sucesor de San Pedro, quien adoptará el nombre papal de León XIV. Sin embargo, un detalle personal del nuevo pontífice ha suscitado una curiosa atención: su declarada pasión por el tenis.

En una entrevista concedida previamente a Agustinian Order, el entonces Cardenal Prevost compartió aspectos íntimos de su vida, revelando su afecto por la lectura, las largas caminatas, las conversaciones con amigos y, especialmente, su entusiasmo por el deporte de la raqueta. "Me considero un tenista aficionado", confesó en septiembre de 2023. "Desde que dejé Perú, he tenido pocas ocasiones para practicar, así que estoy deseando volver a la cancha. Este nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre hasta ahora".

Curiosamente, el mundo del tenis en Roma se vio momentáneamente eclipsado por la noticia de la asunción del nuevo Papa. En pleno desarrollo del encuentro entre el italiano Fabio Fognini y el británico Jacob Fearnley en la pista central del Foro Itálico, las pantallas gigantes mostraron la imagen de Robert Prevost asumiendo su nuevo rol al frente de la Iglesia Católica. La reacción del público fue una espontánea ovación, uniendo por un instante la pasión deportiva con el trascendental evento religioso.

Este inesperado cruce de caminos entre la elección papal y el torneo de tenis subraya una faceta interesante del Papa León XIV: un líder espiritual con aficiones terrenales. Su anhelo por regresar a las canchas, expresado antes de ascender al papado, añade una nota personal y cercana a la figura del nuevo pontífice, conectándolo de una manera inusual con los miles de aficionados que vibran con cada punto en el Masters 1000 de Roma y con los millones de seguidores del tenis en todo el mundo.

