Redadas ICE en California: negocios de Huntington Park al borde del cierre masivo

En Huntington Park, California, el miedo a las redadas migratorias no solo ha vaciado las calles: también ha puesto en riesgo la supervivencia de negocios con décadas de historia.

Dueños de tiendas, zapaterías, paleterías y locales de comida reportan caídas de ventas de hasta un 70%. Muchos consideran cerrar, vender o buscar empleos alternativos para poder sostener sus emprendimientos, según reseña La Opinión de LA.

Roxan Gaeta, dueña de la paletería Los Alpes desde hace 11 años, asegura que si la situación no cambia, tendrá que bajar la santamaría. “Voy a tener que ir a buscarme un trabajo…, o simplemente cerrar”, confesó.

La heladería, que tiene más de 45 años en la comunidad, solía estar llena en verano. Hoy, las puertas están abiertas, pero la clientela ya no llega.

Lo mismo ocurre con Armando Castro, propietario de la zapatería La Imperial. Antes recibía hasta 80 personas en un fin de semana. Ahora apenas entran cinco. “No importa si es sábado o lunes, ya no hay diferencia”, lamenta.

Su alquiler de $4,500 mensuales amenaza con asfixiar su negocio. “A lo mejor yo soy uno de los próximos…”, dijo con resignación.

Redadas desploman el comercio

Desde que el Departamento de Seguridad Nacional realizó operativos en la zona, incluso con la presencia de su secretaria Kristi Noem, la actividad comercial se desplomó. En algunas tiendas, las cortinas permanecen abajo; otras ya colgaron letreros de “se vende”.

Silvia Becerra, dueña de Artesanías Carmelita, decidió vender su local y regresar temporalmente a México, pese a tener documentos.

María Viana, vendedora de aguas, ve con tristeza cómo Pacific Avenue, donde antes vendía 70 botellas al día, ahora luce vacía. “No hay ni esperanza”, dice tras más de 40 años en el vecindario.

Magdalena López, de Blue Banana, apenas logra cubrir sus gastos. Pide apoyo financiero, como el que recibieron durante la pandemia. Pero hasta ahora, Huntington Park solo ha ofrecido recursos legales y asistencia alimentaria a través de su programa HP Contigo.

“Trabajo duro, no me gusta pedir ayuda. Pero si no quieren que cierren más negocios en la Pacific, las autoridades van a tener que hacer algo”, advirtió Gaeta.

