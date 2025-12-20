Compra cuotas para empleados: reconocida plataforma anuncia plan de crédito para nóminas en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma Lysto, bajo la dirección de su cofundadora Denise Garber, anunció que está desarrollando una nueva herramienta diseñada especialmente para el sector empresarial.

El proyecto busca que las compañías con un número importante de empleados puedan ofrecer soluciones directas que mejoren la calidad de vida de su personal de manera sencilla.

Esta iniciativa tiene como propósito principal crear un sistema de compras que se ajuste a la realidad económica de cada trabajador.

Beneficios en salud y alimentación

El nuevo plan contempla una red de aliados que incluye centros de salud y servicios odontológicos, permitiendo que los trabajadores cuenten con respaldo médico especializado.

Además, la propuesta integra el sector de alimentos, asegurando que las familias puedan cubrir sus necesidades básicas mediante un sistema de compra eficiente y adaptado a sus ingresos reales.

Descuentos y compras a medida

La gran ventaja de esta alianza es que cada empresa podrá personalizar los beneficios para su nómina.

Esto incluye la posibilidad de ofrecer descuentos exclusivos en productos seleccionados por la misma compañía, permitiendo que el empleado rinda mejor su dinero.

El objetivo es que el trabajador sienta un apoyo real por parte de su empleador a través de precios preferenciales.

¿Cuáles son las metas para el futuro cercano?

Aunque el desarrollo de estas opciones para empresas ya está en marcha, Lysto tiene una visión a largo plazo para consolidar este ecosistema.

Se espera que el plan alcance su etapa de mayor profundidad y expansión para el año 2026, convirtiéndose en una herramienta clave para la planificación financiera de las familias venezolanas.

