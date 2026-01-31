¿Refuerzo de lujo? Alcides Escobar podría incorporarse con Magallanes en la fina

Suscríbete a nuestros canales

Tras ser una pieza fundamental en el campeonato de los Leones del Escogido en la República Dominicana, el campocorto venezolano Alcides Escobar podría reforzar a los Navegantes del Magallanes.

De acuerdo con reportes del medio dominicano Abriendo Sports, el infielder tiene pensado regresar a Venezuela para unirse a la novena carabobeña.

Pese a que se esperaba la participación de Escobar con el equipo dominicano en Jalisco, el panorama cambió debido a una urgencia en el roster de la "Nave Turca", pues el experimentado pelotero llegaría para cubrir una vacante tras la lesión de uno de sus jugadores.

La información suege luego de que el "Sabanero Mayor" fuese recientemente nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la serie final de la LIDOM contra los Toros del Este.

Rendimiento destacado en República Dominicana

El desempeño de Escobar en la liga invernal dominicana fue determinante para el título del Escogido. Durante la serie final, el campocorto registró las siguientes estadísticas en cinco compromisos:

Promedio al bate: .333

Jonrones: 1

Carreras impulsadas: 5

OPS: .833

Sólida campaña en la LVBP

Antes de su paso por Quisqueya, Alcides Escobar cumplió con una actuación consistente en la ronda regular venezolana con los Tiburones de La Guaira. En 43 partidos disputados, el pelotero acumuló:

Hits: 55

Carreras impulsadas: 26

Promedio de bateo: .316

Porcentaje de embasado (OBP): .355

OPS: .792

Si Escobar se integra al Magallanes, llegaría a las puertas del cuarto encuentro de la serie definitoria, en la que dominan 2-1 ante Caribes de Anzoátegui.

