"Necesitas una madre como la mía": Zverev emociona al US Open tras ganar su segundo Grand Slam

El tenista alemán Alexander Zverev conquistó este domingo su primer título del Abierto de Estados Unidos tras derrotar al local Ben Shelton por 6-3, 7-6 (2), 5-7 y 6-2 en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York. Con este triunfo, el número dos del mundo alzó su segundo trofeo de Grand Slam de la temporada.

Durante la ceremonia de premiación, el raquetista de 29 años conmovió al público al rendir un sentido tributo a su madre, Irina Zvereva, recordando el apoyo fundamental que le brindó cuando le diagnosticaron diabetes tipo 1 en la infancia.

"Cuando a tu hijo de cuatro años le diagnostican diabetes y los médicos le dicen que su vida y sus actividades deportivas estarán muy limitadas, necesitas una madre como la mía", expresó Zverev visiblemente emocionado al valorar el esfuerzo familiar para superar los pronósticos médicos de su niñez.

Tras haber ganado Roland Garros hace tres meses, el alemán sumó su segundo "grande" en 2026, uniéndose a un selecto grupo de tenistas que han conseguido sus dos primeros Grand Slams durante el mismo año.

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