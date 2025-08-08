Voleibol

¡Orgullo nacional! Venezuela clasifica a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Por 2001online
Viernes, 08 de agosto de 2025 a las 12:25 pm

Con una victoria en sets corridos a Trinidad y Tobago, Venezuela aseguró el tercer puesto del grupo B y la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo.

A través de sus redes sociales, la Federación Venezolana de Voleibol confirmó la información.

"¡Venezuela clasifica a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026! Con una contundente victoria en sets corridos a Trinidad y Tobago (25-17/25-16/25-12), aseguramos el tercer puesto del grupo B y la clasificación a los JCC2026 en Santo Domingo.Gracias al ciudadano ministro @cardilloromero y demás autoridades de @mindeporteven, quienes nos han apoyado desde el inicio para alcanzar un resultado más de los ya planificados para 2025", se lee en la publicación de su cuenta en Instagram.

Venezuela clasifica a los Juegos Centroamericanos 

El ataque venezolano estuvo encabezado por Mariangel Vivas, quien tuvo 15 puntos, Nelmaira Valdez con 13 y Roslandy Acosta con 11, reportó norceca.info en su sitio web.

Viernes 08 de Agosto - 2025
