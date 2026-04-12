¡Oro para Venezuela! Yorgelis Salazar se corona campeona en la Premier League de Karate: detalles

Suscríbete a nuestros canales

La karateca venezolana Yorgelis Salazar alcanzó nuevamente la gloria internacional al conquistar la medalla de oro en la Premier League de Karate disputada en Leschan, China.

Este domingo, Salazar logró imponerse en la gran final de la categoría de -50 kilogramos tras vencer a la argelina Cylia Ouikene, consolidando su posición como una de las mejores exponentes de esta disciplina.

Dicho triunfo representa la segunda medalla dorada para la atleta en lo que va de la temporada 2026 y la octava de este tipo en toda su trayectoria profesional.

Un camino de victorias consecutivas

Antes de su éxito en China, Salazar ya había dado señales de su excelente estado de forma el pasado mes de marzo en Roma, Italia. En aquella ocasión, también se enfrentó en la final a la argelina Cylia Ouikene, derrotándola con un marcador de 6 a 3.

Esa victoria en el Centro Olímpico Matteo Pellicone fue fundamental, ya que significó su séptimo título en la historia de esta competición y su podio número doce, marcando un ritmo ganador que logró trasladar hasta su reciente compromiso en Leschan.

Superación tras la lesión

El éxito actual de la deportista tiene un valor especial debido a que durante el año 2025 tuvo que alejarse de las competencias por una lesión en la rodilla. Este inconveniente físico le impidió participar en la primera parada del torneo celebrada en enero en Estambul, Turquía.

Sin embargo, su regreso a la actividad fue contundente, demostrando que la pausa obligada no afectó su rendimiento ni su capacidad para enfrentar a las rivales más fuertes del circuito internacional.

Dominio sobre el tatami

Para llegar a estas instancias finales, la venezolana tuvo que superar una serie de enfrentamientos muy exigentes. En sus rondas previas, derrotó con solvencia a la japonesa Aika Okazaki con un marcador de 6 a 1 y luego superó en un duelo muy ajustado a la ucraniana Yulia De Palashevska por 4 a 3.

Finalmente, aseguró su avance tras vencer con un claro 4 a 0 a la sueca Agnes Nyman, quien llegaba como una de las favoritas tras haber ganado la cita anterior en Turquía.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube