¡Poder criollo! Carlos Narváez destroza pitcheo de los Yankees con este enorme cuadrangular

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El receptor venezolano Carlos Narváez conectó este jueves su primer cuadrangular de la temporada en el cierre de la serie entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. El batazo, ocurrido en el Fenway Park, permitió que el equipo local tomara ventaja provisional en el marcador durante el quinto episodio del encuentro que terminó 4-2 en favor de los neoyorquinos.

Con la pizarra empatada 1-1, el oriundo de Maracay descifró un lanzamiento del derecho Cam Schlittler. En cuenta de una bola y dos strikes, Narváez golpeó una recta alta que superó la pared del jardín izquierdo, conocida como el "Monstruo Verde". La conexión registró una velocidad de salida de 102.3 mph y recorrió una distancia estimada de 383 pies.

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Tras este encuentro, el careta suma 16 participaciones en la actual campaña de las Grandes Ligas. Con su cuadrangular de este jueves, el venezolano alcanzó las dos carreras impulsadas y las cinco anotadas en lo que va de zafra.

A nivel ofensivo, Narváez mantiene un promedio de bateo de .245. Sus registros actuales son el resultado de 13 hits conectados en un total de 53 turnos oficiales al bate. Este desempeño ocurre en su segundo año con el uniforme de Boston, tras haber debutado previamente en la organización de los Yankees.

Hitos para Narváez y proyección

El jonrón de esta jornada es el número 16 en la trayectoria profesional de Narváez en la MLB. Con esta cifra, el maracayero se coloca a un solo vuelacercas de igualar los registros históricos de sus compatriotas César Izturis y Eliézer Alfonzo, quienes terminaron sus carreras con 17 cuadrangulares cada uno.

El receptor se encuentra actualmente en su tercera temporada en las Mayores, consolidando su presencia en el roster tras su paso por el equipo neoyorquino. La serie disputada en Massachusetts finalizó con este enfrentamiento divisional, donde el criollo fue protagonista en la producción de carreras.