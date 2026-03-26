¡Polémica en la Vinotinto! Llueven críticas a Jefferson Savarino tras bajarse de la convocatoria

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La Vinotinto comenzó sus trabajos de preparación para la FIFA Series 2026, sin embargo, el grupo presenta una ausencia destacada: la de Jefferson Savarino; un hecho que ha causado polémica en redes sociales.

"Jefferson Savarino no estará presente en esta convocatoria luego de que el jugador informara que no se encuentra en condiciones de incorporarse a la fecha FIFA", señaló la publicación de la convocatoria, por lo que los comandados por Oswaldo Vizcarrondo tendrán una ausencia de peso para la concentración en Taskent, Uzbekistán.

La información respecto a la ausencia del zuliano ha generado diversas opiniones en las principales redes sociales por parte de los hinchas de la selección. Muchos de ellos han criticado una supuesta falta de compromiso, mientras que otros han restado valor a la FIFA Series, mini torneo en el que Venezuela enfrentará a Uzbekistán y Trinidad y Tobago.

Continuidad de Savarino en el fútbol brasileño

Tras confirmarse su baja en la Vinotinto, el futbolista de Fluminense permanecerá en el centro de entrenamiento CT Carlos Castilho. Savarino mantendrá el ritmo de trabajo junto al resto de la plantilla del Fluminense con el objetivo de prepararse para el próximo partido del Brasileirão frente al Corinthians.

El habilidoso mediocampista busca mantenerse en condiciones óptimas para los desafíos del Brasileirao, con su equipo en el tercer lugar de la tabla con ocho fechas.

No es la primera vez que el volante queda fuera de los planes inmediatos del cuerpo técnico liderado por Vizcarrondo y Fernando Aristiguieta. Al cierre del año 2025, el jugador ya había sido descartado para los encuentros amistosos disputados en Estados Unidos contra las selecciones de Argentina, Australia y Canadá.

El compromios ante los trinitarios se efectuará el próximo viernes, mientras que el encuentro frente a Uzbekistán será el lunes 30 de marzo.

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