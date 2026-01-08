Real Madrid vs. Atlético de Madrid: por dónde y a qué hora ver la Supercopa de España

Suscríbete a nuestros canales

La Supercopa de España presenta este jueves 8 de enero un nuevo derbi madrileño en su segunda semifinal. El Real Madrid y el Atlético buscan un cupo en la gran final tras un historial en este torneo que favorece a los blancos con dos victorias frente a una de los colchoneros.

Estadísticas y balance reciente

Aunque el Real Madrid ha disputado las últimas cuatro finales del certamen, los números recientes favorecen al equipo del "Cholo" Simeone. En los últimos diez duelos directos, el balance es el siguiente:

Atlético de Madrid: 4 victorias (21 goles anotados).

Real Madrid: 2 victorias (16 goles anotados).

Empates: 4 encuentros igualados.

Bajas confirmadas y novedades

Ambos estrategas deberán ajustar sus onces iniciales debido a ausencias por lesión. La más destacada es la del astro francés en las filas merengues: El Real Madrid no contará con Kylian Mbappé (esguince de rodilla). Su lugar será ocupado por el canterano Gonzalo García, quien viene de marcar un triplete el fin de semana.

Por su parte, el Atlético de Madrid sufre las bajas de Lenglet y Nico González. Además, Pablo Barrios es baja para la semifinal y duda para el domingo.

Cobertura y horario

Para los aficionados venezolanos, el compromiso iniciará a las 3:00 p.m. La transmisión se podrá seguir exclusivamente por televisión nacional en señal abierta de Meridiano TV.

Próxima parada: Copa del Rey

Tras este duelo, la acción española no se detiene. Este miércoles se definieron los octavos de final de la Copa del Rey, donde el Madrid visitará al Albacete y el Atlético al Deportivo de La Coruña. Estos juegos se disputarán a partido único entre el 13 y 15 de enero.

