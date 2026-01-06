Mira aquí la Supercopa de España EN VIVO y GRATIS

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Cuatro gigantes del fútbol español se enfrentarán por el primer título oficial de la temporada: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. ¡Esto es la Supercopa de España y la verás en vivo y gratis por Meridiano Televisión!

Además de la señal abierta, los encuentros también estarán disponibles en alta definición a través de SimplePlus, InterGO, Netuno Go y ABA TV Go. Y como Meridiano siempre te da más, estará disponible el streaming de meridiano.net/meridianotv. Los especialistas en deportes ofrecen múltiples opciones para ver las semifinales y la gran final de la Supercopa de España en Venezuela.

Fechas y horarios Supercopa de España

Semifinal 1 – Miércoles 7 de enero (3:00p.m.): Barcelona vs Athletic Club

Semifinal 2 – Jueves 8 de enero (3:00p.m.): Atlético de Madrid vs Real Madrid

Gran Final – Domingo 11 de enero (3:00p.m.)

Madrid sin Mbapé

Una de las noticias más destacadas del día es la ausencia de Kylian Mbappé en la convocatoria del Real Madrid. Esto, debido a la recuperación de un esguince en la rodilla derecha. Tampoco estarán disponibles Éder Militao ni Trent Alexander-Arnold, bajas sensibles para el conjunto merengue.

Del 7 al 11 de enero, la Supercopa de España 2026 se vive por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

