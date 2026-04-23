¿Reemplazo histórico? Enviado de Trump propone a la FIFA sustituir a Irán por Italia en el Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Una propuesta formal para reemplazar a la selección de Irán por Italia en el próximo Mundial 2026 ha sido presentada ante la FIFA y el gobierno de los Estados Unidos a raíz de la inestabilidad política y el conflicto bélico en Medio Oriente, que ha generado dudas sobre el traslado del equipo iraní a territorio estadounidense para la competición.

Paolo Zampolli, enviado del presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó haber planteado a la presidencia de Estados Unidos y al máximo directivo de la FIFA, Gianni Infantino, la inclusión de la selección italiana en el torneo.

"Confirmo que le sugerí a Trump e Infantino que Italia reemplazara a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la tradición para justificar su inclusión", dijo Zampolli al Financial Times.

Posición de la FIFA ante el conflicto en Medio Oriente

A pesar de la tensión internacional iniciada tras los eventos del 28 de febrero, el organismo rector del fútbol mundial mantiene la participación de Irán. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que el criterio deportivo prevalece y que se espera un entorno de seguridad para el evento.

"La selección iraní vendrá, sin duda", afirmó Infantino durante una conferencia de prensa en Washington. Respecto al contexto bélico, el directivo añadió: "Esperamos que para entonces, por supuesto, la situación sea pacífica. Eso sin duda ayudaría. Pero Irán debe venir si quiere representar a su pueblo. Se han clasificado... Realmente quieren jugar y deben jugar".

Italia no logró su clasificación directa tras caer eliminada en la fase de repechaje frente a Bosnia en la tanda de penales. Esta derrota marcó su tercera ausencia consecutiva en un Mundial y resultó en la salida de Gennaro Gattuso de su cargo como seleccionador nacional. Por su parte, Irán obtuvo su cupo reglamentario en la cancha, aunque su logística se ve afectada por el estado de guerra actual.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube