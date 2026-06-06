¡Ronaldinho paraliza Petare! Fanáticos desatan la pasión en Mesuca antes del juego: detalles

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 6 de junio, la Liga Monumental desata la locura por la pasión futbolera en el Polideportivo de Mesuca.

Desde tempranas horas, la expectativa por ver al astro brasileño, Ronaldinho, tomó las calles de esta comunidad en la parroquia de Petare, municipio Sucre del estado Miranda.

Los fanáticos esperan con ansias el pitazo inicial para ver un espectaculo que promete quedar en el recuerdo de todos los asistentes. Las gradas lucen llenas de aficionados vestidos con camisas deportivas y listos para disfrutar los regates del astro.

Ronaldinho en Petare para el juego de exhibición

La visita de Ronaldinho Gaucho a este popular sector de Caracas revolucionó a los habitantes de la parroquia. El legendario rey del Joga Bonito viaja para compartir de cerca con los aficionados en una jornada especial que organiza la Liga Monumental junto a su presidente, Vito Recchimurzo.

Esta iniciativa busca llevar el deporte profesional fuera de los estadios tradicionales y acercarlo a los barrios de la ciudad.

Polideportivo de Mesuca recibe la magia del fútbol

La concentracion de fanáticos por ver al crack brasileño empieza muy temprano, pues la gente asiste a las instalaciones desde las 9:00 a.m. para asegurar un buen lugar. Los alrededores del campo deportivo muestran un movimiento constante de comerciantes, vecinos y familias que caminan hacia el recinto para ver a Gaúcho.

El ambiente previo al partido destaca por la musica, las banderas y la organizacion comunitaria que da la bienvenida al exdiez del Barcelona.

¿Qué más se conoce sobre el partido?

El compromiso de exhibición con el balón de oro esta pautado para las 4:15 p.m., de acuerdo con los anuncios oficiales. El encuentro mide a los equipos Futbol CLX y Patacones en una cancha rodeada por las icónicas casas de la barriada petareña.

Ademas de la estrella mundial, el partido cuenta con la participacion del exarquero venezolano Renny Vega, leyendas del balompié nacional e influencers que complementan la gran fiesta del deporte.

Visite nuestra sección de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube