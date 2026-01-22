Señal abierta

Round Robin: juegos para miércoles y viernes en vivo

Este miércoles y viernes se jugarán los últimos juegos del Round Robin de la LVBP por Meridiano Televisión

Por 2001online
Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 08:02 pm
Round Robin: juegos para miércoles y viernes en vivo

Meridiano Televisión tendrá dos juegos más de la ronda del Round Robin de la LVBP y se prepara para la gran final. Disfruta los juegos en señal abierta gratis o a través de meridiano.net/meridianotv. También están disponibles en HD por SimplePlus, InterGO, Netuno Go y ABA TV Go.

 

Encuentros finales del Round Robin

  • Miércoles 21/01/26 Caribes vs Águilas. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00 p.m.
  • Viernes 23/01/26 Bravos vs Caribes. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00 p.m.

 

Extrainning continúa su transmisión de lunes a viernes, a las 10:00 a.m., con el mejor análisis, resultado y debates de cada jornada de la pelota criolla. El Round Robin se juega y se ve, en vivo, por Meridiano Televisión. El canal de los especialistas en deportes.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
accidente
Florida
Nueva York
Miércoles 21 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América