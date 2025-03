Técnico de Ecuador sobre la Vinotinto: Es un rival de cuidado

Suscríbete a nuestros canales

El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, aseguró este jueves que "Venezuela es un rival de cuidado" al que su equipo se medirá el viernes en la decimotercera jornada de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de 2026.



En la rueda de prensa previa al partido, Beccacece resaltó que Venezuela saldrá a atacar en base a la potencia física y los recursos técnicos de sus jugadores.

¿Qué piensa el seleccionador de Ecuador sobre la Vinotinto?

"El rival tiene una gran potencia física, que la combina muy bien con los recursos técnicos, con los que ya demostró esa solidez como equipo. Tengo la sensación que aprovechará todo eso para salir a atacarnos", resaltó el argentino.



El técnico insistió en que la Vinotinto no solo saldrá a defenderse, porque tiene también una capacidad para ir resolviendo las complicaciones que se le presentan, y recordó su buen desempeño en la última Copa América.



A su vez, el argentino evitó referirse a los malos resultados de Venezuela en las últimas ocho fechas y a las bajas que actualmente deberá hacerle frente el técnico de la Vinotinto, su compatriota Fernando Batista.



"Tenemos la intención de atacar, recuperar el balón, jugar y transitar con capacidad para intentar resolver, buscando tener esa precisión en los momentos en que no tengamos dominio, tener la capacidad para encontrar los espacios para correr y saber utilizarlos", expresó.



También dijo que si, en algún momento del partido, la selección venezolana somete a la ecuatoriana, será importante "saber cómo recuperar el balón, para defender nuestro arco, pero también pensando en atacar, porque esa es la idea en todos los juegos".



Beccacece destacó la posesión del balón que ha tenido Ecuador en sus últimos partidos como local, lo que consideró que mostró a su eqiupo como dominador del juego, si bien no lograse concretar goles en todos los encuentros.



El seleccionador deseó que la Tri pueda tener la capacidad de gobernar el partido, pero sobre todo, de concretar, que es lo más complejo.

¿Qué hará Ecuador para enfrentar a Venezuela?





"Trabajaremos en ese mentalidad sabiendo que cada momento del juego hay que saberlo vivir, transitarlo y evitar quedar mal parados cuando atacamos, porque esta eliminatoria no te lo perdona", aseguró.



Asimismo, Beccacece aseveró también que los niveles de tensión generados en esta competencia, son muy elevados. "Lo tenemos claro, hemos trabajado en eso, ahora viene lo más lindo que es, resolverlo", apostilló.



Respecto de la ausencia en la lista de convocados del carrilero derecho Ángelo Preciado por lesión, el técnico dejó entrever que no afectará en nada al funcionamiento del equipo y resaltó las distintas opciones que tiene para cubrir esa posición, como Alan Franco, Joel Ordóñez y Cristian Ramírez.



Ecuador llega a esta decimotercera jornada de las eliminatorias en la tercera posición con 19 puntos, tras haber iniciado el torneo con -3 unidades por culpa de la sanción que le impuso el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el caso Byron Castillo, mientras que Venezuela es octava con 12 unidades y actualmente está fuera de la zona de clasificación para la Copa del Mundo.

