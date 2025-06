Ángela Aguilar dice adiós a las extensiones: así mostró su transformación en redes

Suscríbete a nuestros canales

Ángela Aguilar decidió cambiar su imagen y volver a lo natural y la revelación llegó de forma sutil, en su más reciente publicación en redes sociales, mediante un carrusel de imágenes se ve a Ángela luciendo sus conocidas extensiones en distintas situaciones

En una esta siendo maquillada, posando frente al espejo con un lindo outfit, de vestido y botas, en otra foto se ve un enorme ramo de flores, la cuarta imagen muestra una cena íntima en la que, aunque los rostros de los acompañantes no se ven, la cantante aparece tomada de la mano con su esposo, rodeados de platos que dejan en evidencia que no estaban solos, en una quinta fotografía está Ángela frente al espejo con el cabello recogido y sin extensiones, vestida con un look deportivo mucho más relajado, pero fue la quinta imagen la que sorprendió a sus seguidores con una fotografía que habla por sí sola: sus extensiones sobre una mesa, como símbolo del cambio.

La transformación no pasó desapercibida, sobre todo porque en los últimos días ya circulaban videos donde se le veía con su cabello natural. En uno, canta junto a su esposo; en otro, aparece en un TikTok compartido por Kunno, donde también se muestra con su look más natural.

Lo cierto es que Ángela había comentado en una entrevista que a su esposo le gusta más al natural y que ella le había prometido que al terminar la gira por su nuevo álbum se quitaría las extensiones.

