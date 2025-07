Travis Kelce quiere ser actor: la revelación del novio de Taylor Swift

Suscríbete a nuestros canales

Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs y actual pareja de Taylor Swift, confesó que su debut como presentador en Saturday Night Live fue todo un desafío.

En una entrevista reciente, Kelce reveló que tuvo problemas durante el famoso “table read” del programa, al punto de decir: “No sé leer muy bien”. Describió esa parte como “la más jodida” de toda la experiencia.

Comentó que se concentró tanto en no equivocarse que no pudo disfrutar ni interpretar con soltura. Se definió como alguien “más audiovisual” que lector, y admitió que le costó mucho seguir el ritmo del ensayo.

A pesar de las dificultades, calificó su paso por SNL como una experiencia única y agradeció la oportunidad de haber participado en el icónico show.

Kelce ya ha comenzado a abrirse paso en el mundo del entretenimiento. Participó en la serie Grotesquerie, será el conductor del programa Are You Smarter than a Celebrity? y tendrá un cameo en Happy Gilmore 2, que se estrenará este mes en Netflix.

El jugador ha dicho que está decidido a probar suerte como actor. “Estoy buscando papeles en películas. Haré cualquier cosa. Quiero ser parte de eso”, declaró.

